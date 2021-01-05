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Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбой графика вывоза мусора в праздники в Новосибирске был вызван поломкой техники в сильные морозы, сообщила директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова.

Из-за сильных морозов вышли из строя гидравлические системы трех мусоровозов в Центральном районе Новосибирска. Поэтому с 29 декабря произошел сбой графика транспортирования отходов. 

После привлечения дополнительной техники ситуация в Центральном районе Новосибирска практически стабилизировалась. Остались единичные контейнерные площадки, порядок на которых будет наведен в ближайшие сутки, цитирует Анисимову правительство региона.

«В настоящее время ситуация с вывозом ТКО в регионе в целом стабильная и управляемая, перевозчики справляются. Однако в ряде районов города Новосибирска наблюдались сбои, поэтому было принято решение привлечь дополнительную технику из других районов Новосибирска, а также города Бердска», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

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