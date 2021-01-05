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Британцы испугались испытаний «жуткой» российской ракеты

Источник:
РИА Новости
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Фото: Michael / CC BY 3.0

Эксперты британского издания Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» устрашающей.

«Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

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Дальность действия ракеты — 18 тысяч километров. Она может нести десять больших или 16 малых ядерных боеголовок. Они обладают большой разрушительной силой. 

Каждая из ядерных боеголовок, которые несет «Сармат», может быть нацелена на разные объекты.

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