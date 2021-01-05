Британцы испугались испытаний «жуткой» российской ракеты

Эксперты британского издания Express назвало российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» устрашающей.

«Россия планирует испытать новую ракету с десятью большими термоядерными боеголовками, способными уничтожить территорию размером с Францию», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Дальность действия ракеты — 18 тысяч километров. Она может нести десять больших или 16 малых ядерных боеголовок. Они обладают большой разрушительной силой.

Каждая из ядерных боеголовок, которые несет «Сармат», может быть нацелена на разные объекты.