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Власти задумались над индексации пенсий работающих пенсионеров

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

На пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. И отметил, что пенсионеры этого заслуживают. Позже президент уточнял, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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