Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири

Аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Очередная волна аномального холода ожидает регионы Сибири. «Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод», — сказал ТАСС Вильфанд. отметил метеоролог.

На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов.

«Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов», —отметил Вильфанд.