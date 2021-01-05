НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций в Россию

Источник:
Sibnet.ru
300 3
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, глава государства поручил создать специальный орган для координации действий при заносе особо опасных инфекций на территорию России

Для координации деятельности органов власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав, говорится в указе.

Еще по теме
Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID
Путин поздравил россиян с Новым годом
Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Сибирь 05.01.2021 15:31
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Сибирь 05.01.2021 15:20
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Сибирь 05.01.2021 14:04
Массовую вакцинацию в Забайкалье начнут в 2021 году
Сибирь 05.01.2021 13:01
Самое популярное
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9455
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4880
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4113
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3789
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...