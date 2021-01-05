Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций в Россию

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти в случае проникновения в страну и распространения на ее территории опасных инфекционных заболеваний.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, правительству необходимо за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, глава государства поручил создать специальный орган для координации действий при заносе особо опасных инфекций на территорию России

Для координации деятельности органов власти по предупреждению угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, заноса на территорию России и распространения на территории России опасных инфекционных заболеваний правительство России создает координационный совет <...>, утверждает положение о нем, а также его состав, говорится в указе.