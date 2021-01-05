НАВЕРХ

Более 22 тысяч иркутян остались без электричества

Источник:
Sibnet.ru
396 0
Фото: © Sibnet.ru

Более 22 тысяч иркутян остались без электричества, отключение произошло в рано утром в восьми населенных пунктах, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 05.55 по местному времени 5 января произошло аварийное отключение электроснабжения в восьми населенных пунктах: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина, Урик.

Под отключение попало 7,6 тысячи жилых домов, из них 35 социально-значимых объектов. В домах проживает 22 тысячи человек, из них 7 тысяч — дети. Восстановительные работы проводят шесть человек.

Еще по теме
Охранники подрались с посетителями новосибирского аквапарка. ВИДЕО
Замерзающего дальнобойщика три дня спасали на трассе «Сибирь»
Данные об избиении детей в интернате проверят в Новосибирске
Потерявшийся в Новосибирске в Новый год подросток погиб
смотреть все
Иркутск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Детскую горнолыжную трассу открыли в центре Горно-Алтайска
Сибирь 05.01.2021 15:31
Регоператор назвал причину сбоя в вывозе мусора в Новосибирске
Сибирь 05.01.2021 15:20
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Сибирь 05.01.2021 14:04
Массовую вакцинацию в Забайкалье начнут в 2021 году
Сибирь 05.01.2021 13:01
Самое популярное
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9455
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4880
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
4113
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3789
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены главные риски 2021 года
•
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
•
Путин утвердил порядок действий при заносе опасных инфекций
•
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...