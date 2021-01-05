Более 22 тысяч иркутян остались без электричества, отключение произошло в рано утром в восьми населенных пунктах, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 05.55 по местному времени 5 января произошло аварийное отключение электроснабжения в восьми населенных пунктах: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина, Урик.

Под отключение попало 7,6 тысячи жилых домов, из них 35 социально-значимых объектов. В домах проживает 22 тысячи человек, из них 7 тысяч — дети. Восстановительные работы проводят шесть человек.