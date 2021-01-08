Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года

Прошедший год оказался тяжелейшим в новейшей истории мирового автопрома. Заводы и дилерские центры стояли из-за пандемии коронавируса, часть премьер вынужденно перенеслись. Однако утвердилась тенденция спроса на кроссоверы, и самые ожидаемые премьеры 2021 года — это облегченные и городские внедорожники. Все, по предварительным данным, на российском авторынке появится более 50 новых и обновленных моделей.

Почти каждый второй проданный в стране в 2020 году автомобиль — кроссовер. И в 2021 году подавляющее большинство новинок — машины именно этого типа.

Lada Niva Travel

Внедорожник Lada Niva (бывший Chevrolet Niva) обновился и получил приставку Travel. Автомобиль радикально изменил переднюю часть — новые бампер, решетка радиатора, оптика, капот и крылья. Сзади появились полностью светодиодные фонари и более рельефный бампер.

По мнению Волжского автозавода, Lada Niva Travel после обновления стала «более выразительной и современной». Пользователи Сети же заявили о сходстве с классической Toyota RAV4.

Фото: © Пресс-служба губернатора Самарской области

Немного изменились габариты машины: теперь длина — 4099 миллиметров, ширина — 1804 миллиметров, высота — 1652 миллиметров. Интерьер и технические характеристики остались прежними.

Внедорожник сохранит 1,7-литровый бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил. Коробка передач — пятиступенчатая механика, привод — постоянный полный. Продажи модернизированной Lada Niva Travel, предположительно, стартуют в феврале 2021 года.

Aurus Komendant

Люксовый внедорожник Komendant из линейки Aurus должны наконец представить широкой публике. Дебют на Московском салоне — 2020 не состоялся, так как мероприятие отменили из-за коронавируса.

Дизайн авто выдержан в фирменном стиле Aurus: массивная радиаторная решетка с тонкими ламелями и воздухозаборниками с хромированной окантовкой. От седана Senat новинка будет отличаться собственными бамперами, оформлением кормы и выпускными патрубками квадратной формы.

Фото: © НАМИ

Техническая начинка останется той же: 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 лошадиных сил, 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод.

Zetta

Первый российский электромобиль Zetta должен доехать до покупателей. Это компактный трехдверный электрокар с кузовом из металлического каркаса и композитных панелей. Габариты авто: ширина — 1600 мм, длина — 3030 мм, высота — 1760 мм.

По словам гендиректора компании «Zetta» Дениса Щуровского, целью проекта было создание электромобиля, способного конкурировать по цене с автомобилями на базе двигателей внутреннего сгорания, и энергоэффективность которого допускала бы использование базовой версии в городских условиях.

Фото: © Пресс-служба Минпромторга РФ

Автомобиль оснащается четырьмя асинхронными мотора-колесами Дуюнова суммарной отдачей 98 лошадиных сил. Базовая версия Zetta сможет проезжать без подзарядки до 180 километров. Заряжать ее можно практически от любого источника энергии — от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. Цены на электромобиль будут начинаться от 550 тысяч рублей.

Renault Duster

Обновленный Renault Duster доехал до России. Версия идентична европейской, за исключением решетки радиатора. Ветровое стекло стало более пологим, колесные арки — более массивными. Задние фонари приобрели оригинальную форму. У авто будет и новый цвет — оранжевый Atacama.

Размеры кроссовера — практически прежние: длина — 4341 мм, ширина — 1804 мм, высота — от 1678 до 1687 мм. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Фото: © Renault

Duster оснастят бензиновым двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил или 150-сильным бензиновым турбомотором Renault H5Ht объемом 1,3 литра.

Руль нового Duster регулируется не только по углу наклона, но и по высоте в диапазоне 50 мм. Приборная панель – с развёрнутым к водителю экраном медиасистемы, оснащенной функциями Apple CarPlay и Android Auto.

BMW X8

BMW X8 должен стать самым большим, мощным и дорогим автомобилем в линейке баварской марки. Кроссовер построят на базе модели X7, от нее X8 будет отличаться удлиненной задней частью кузова, более покатой крышей и измененной оптикой.

Ожидается, что BMW X8 укомплектуют гибридной установкой на основе 4,4-литрового бензинового двигателя с двумя турбинами, работающим в паре с электромотором мощностью около 200 лошадиных сил. В сумме агрегаты смогут развивать 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Фото: © BMW

Скорее всего, X8 получит четырехместную архитектуру салона с двумя раздельными креслами сзади и богатое оснащение. Управление основными функциями будет возложено на несколько тачскринов.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe перешел на новую платформу и сильно изменился внешне. У машины появились Т-образные ходовые огни и большая решетка радиатора, узор которой будет меняться у разных версий. Кроссоверу доработали капот, бамперы и колесные арки, в которых прячутся 20-дюймовые колеса.

Салон модели преобразили цифровая приборная панель, усовершенствованный мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым тачскрином и «кнопочный» селектор трансмиссии, пришедший на смену традиционному рычагу.

Фото: © Hyundai

Основным стал новый турбодизель 2.2 семейства Smartstream, а место классического «автомата» занял восьмиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Также у Santa Fe будет бензиновая турбочетверка 2.5 T-GDi в паре с тем же «роботом», которая заменит атмосферник V6.

Chery Tiggo 8 Pro

Chery Tiggo 8 Pro — новый флагман китайского бренда. Pro-версия от обычного Tiggo 8 отличается и дизайном у него иначе оформлена радиаторная решетка, изменились передняя и задняя оптика. Интерьер салона похож на младший Exeed LX.

Tiggo 8 Pro стал длиннее своего предшественника на 22 мм (4722 мм) и выше на 40 мм (1745 мм). Ширина и колесная база остались прежними — 1860 и 2710 мм соответственно.

Фото: © Chery

Среди главных «фишек» модели — умный головной свет, способный отклоняться а величину до 15° в поворотах, два соединенных между собой экрана диагональю 12,3 дюйма каждый и авиационные подголовники. В крышу вмонтирован сдвижной панорамный люк длиной 1,17 метра.

У Tiggo 8 Pro будет семиместный салон и новый 186-сильный турбомотор 1.6Т, работающий в паре с роботом DCT.

Infiniti QX55

Infiniti QX55 получил рельефный кузов с ниспадающей крышей и заваленными задними стойками. Трехмерный рисунок массивной радиаторной решетки — интерпретация традиционного японского искусства оригами.

Длина нового Infiniti составляет 4732 мм, ширина — 1902 мм, а высота — 1622 мм. Дорожный просвет достигает 219 мм. QX55 лишен цифровой приборки и модного «парящего» экрана-планшета: модели положены только аналоговые тахометр и спидометр с небольшим дисплеем посередине и два экрана, встроенные в приборную панель.

Фото: © Infiniti

Кроссовер оснастят двухлитровой «турбочетверкой» VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия мощностью 272 лошадиные силы (380 Нм крутящего момента) и вариатором CVT. До России мотор традиционно доберется дефорсированным до «налоговых» 249 сил.

Volkswagen Taos

Компактный кроссовер от Volkswagen, известный в Китае как Tharu, под именем Taos запустят в США и Южной Америке. Модель должна добраться и до России. Американский кроссовер чуть крупнее своего китайского собрата: длина — 4465 мм против 4453 мм, а между осями — 2690 мм вместо 2680 мм.

Автомобиль получил угловатые колесные арки, широкую решетку радиатора, светодиодную оптику, а также 17, 18 или 19 дюймовые колесные диски на выбор. Опционально автомобиль можно оборудовать панорамной крышей.

Фото: © Volkswagen

Taos комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором TSI. Мощность агрегата составляет 160 лошадиных сил и 249 Нм крутящего момента. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом. В первом случае предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а автомобиль с четырьмя ведущими колесами получит семидиапазонную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Mitsubishi Outlander

Новый Outlander станет «первой моделью, олицетворяющей следующее поколение дизайна Mitsubishi». Внешне машина будет напоминать концепт Engelberg Tourer — с массивной решеткой радиатора, длинными Т-образными светодиодными фарами и тонкими полосками поворотников и ходовых. Пока компания опубликовала только тизер, на котором различимы фирменное Х-образное оформление передка, зауженные фары, рейлинги, дверные ручки и часть заднего фонаря.

Фото: © Mitsubishi

По предварительным данным, автомобиль построят на платформе CMF-С/D, которую также использует Nissan X-Trail. В гамму моторов Outlander следующего поколения войдет 2,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составит 184 лошадиные силы. Пару ему составит вариатор. Европейским покупателям могут также предложить гибридные версии.