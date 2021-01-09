Январские выходные: когда выходим на работу

Новогодний отдых россиян, который включил традиционные праздничные каникулы и выходные, продлится все первые десять дней года, выйти на работу в 2021 году предстоит 11 января.

Продолжительность новогодних каникул официально закреплена в Трудовом кодексе. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — нерабочие праздничные дни, 7 января отмечается Рождество. В 2021 году праздники увеличились благодаря тому, что 9 и 10 января выпали на субботу и воскресенье. Таким образом, первым рабочим днем стало 11 января.

В 2021 году россиян ожидают в общей сложности 30 праздничных дней и семь коротких рабочих недель. Первая из них будет в феврале в честь Дня защитника Отечества.

На 23 февраля, 8 марта, День России предусмотрены по три выходных. Такие же периоды отдыха будут дважды в мае. В честь Дня народного единства в ноябре будет четыре выходных.