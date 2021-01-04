Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса

Продолжительность жизни мужчин зависит от времени суток, в которое они чаще всего занимаются сексом, более полезен для здоровья интим в утренние часы, к такому выводу пришли специалисты Иллинойского Университета в Чикаго.

Ученые провели опрос среди 2,6 тысячи мужчин в возрасте от 65 до 87 лет и выяснили, что те из них, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц, обычно делает это в утренние часы. Среди «половых долгожителей», мужчин в возрасте от 80 до 87 лет, число «жаворонков» достигает 97%, приводит «Московский комсомолец» данные исследования.

Физиологи объясняют это тем, что утренний секс больше полезен для общего состояния мужского здоровья, поскольку предотвращает головные боли, нормализует давление, предупреждает сердечно-сосудистые заболевания и защищает от неврозов.

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«Уровень тестостерона у мужчин находится на наиболее высоком уровне именно в начале дня, а затем постепенно начинает снижаться. Поэтому я полностью разделяю выводы американских ученых. Следует только учитывать, что утренний секс приносит пользу лишь в том случае, если сон был полноценным, и вы чувствуете себя отдохнувшим и полным сил», — прокомментировал сексолог Олег Шевченко.

Единственным минусом утреннего секса Шевченко назвал достаточное количество времени, которое не всегда есть в это время суток. Поэтому надо стараться просыпаться хотя бы полчаса раньше и, желательно, без будильника. Если спешить, то пользы от утренней близости не будет.