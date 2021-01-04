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Число жертв COVID в Новосибирской области достигло тысячи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тысяча человек умерла от коронавирусной инфекции за все время пандемии в Новосибирской области, следует из сводки оперативного штаба региона в понедельник.

За прошедшие сутки скончались девять пациентов, самому молодому из них было 46 лет. Число жертв коронавируса, по официальным данным, достигло тысячи.

На утро 4 января в Новосибирской области зарегистрировано 146 новых случаев коронавирусной инфекции (всего 28 487), выздоровели за сутки 193 человека (всего 24 711).

По количеству скончавшихся от COVID-19 в Сибири лидируют Красноярский край и Иркутская область — 1775 и 1386 пациентов соответственно.

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