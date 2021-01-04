Резкое похолодание пообещали омичам

Похолодание идет в Омск, ночами жителей города ждут 30-градусные морозы, сообщил в понедельник пресс-центр городской администрации.

Ожидается, что во вторник и среду в Омской области и в самом Омске сохранится «аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 10 градусов и более».

В дневные часы температура будет держаться на уровне – 22…27 градусов, ночами будет холодать до 30-градусной отметки.

«В связи с этим не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением числа коммунальных аварий», – говорится в сообщении.