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Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко, Sibnet.ru

Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части РФ в течение полумесяца, последний раз такое явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны», — цитируют РИА Новости Вильфанда.

По прогнозу синоптиков, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и юг Красноярского края.

«Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокоградусные в этих регионах», — оценил Вильфанд. По его словам, такой затяжной антициклон — редкое явление.

«Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», — уточнил синоптик.

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