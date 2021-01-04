Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири

Экстремально низкие температуры фиксируются на азиатской части РФ в течение полумесяца, последний раз такое явление наблюдалось в январе 2006 года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Я даже не знаю, как его назвать, антициклонище… Он уже полмесяца бродит по азиатской части страны», — цитируют РИА Новости Вильфанда.

По прогнозу синоптиков, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и юг Красноярского края.

«Конечно же, там очень холодно… Морозы сорокоградусные в этих регионах», — оценил Вильфанд. По его словам, такой затяжной антициклон — редкое явление.

«Последний раз аналогичная ситуация с экстремально холодной погодой была во второй половине января 2006 года», — уточнил синоптик.