40-градусные морозы задержатся на Алтае

Холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже 35-40 градусов мороза сохранится в Алтайском крае в ближайшие трое суток, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 4, 5 и 6 января в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-8 метров в секунду.

Температура ночью минус 30-37 градусов, местами до 40-45 мороза, днем 4 января минус 27-32, местами 20-25 градусов ниже ноля. В последующие двое суток дневные температуры составят минус 21-28 градусов, местами в предгорьях до минус 16-17.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-8 метров в секунду. Ночью 34-36 мороза, 6 января до 32 градусов мороза. Днем минус 25-27 градусов, в среду минус 21-23.