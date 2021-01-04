НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Власти отказались от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Источник:
Sibnet.ru
226 0
Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года.

Обязательными в документе значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Экзамен на знание иностранного языка — английского, немецкого, французского, испанского или китайского — школьники могут сдать по выбору.

Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологи, географию, историю, обществознание, информатику, родной язык, родную литературу.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.

Еще по теме
Десять детсадов построили в Новосибирске за год
Три четверти томских студентов оказались зависимы от «ВКонтакте»
Сибирский филиал РАНХиГС ответил на претензии профкома
Инновационный центр «ЭФКО» впечатлил новосибирских студентов
смотреть все
Жизнь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
•
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Как это работает
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водитель отсудил сотни тысяч рублей за нечищеную дорогу
Сибирь 04.01.2021 15:55
Ученые подсчитали, сколько пластика съедают рыбы в Сибири
Сибирь 04.01.2021 15:29
Реконструкция крупнейшего бассейна СКА начнется в Новосибирске
Сибирь 04.01.2021 14:46
40-градусные морозы задержатся на Алтае
Сибирь 04.01.2021 14:18
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20579
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9173
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4592
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3411
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Обязательного ЕГЭ по иностранному языку не будет
•
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
Как это работает
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия установила антирекорд по числу космических пусков
13
Миллиардер сравнил ипотеку с рабством
11
Варламов счел сибирские города самыми криминальными в России
10
Путин утвердил новую схему расчета МРОТ
8
Российский БТР подбили из ракетного комплекса в Сирии
8