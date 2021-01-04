Власти отказались от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года.

Обязательными в документе значатся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Экзамен на знание иностранного языка — английского, немецкого, французского, испанского или китайского — школьники могут сдать по выбору.

Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологи, географию, историю, обществознание, информатику, родной язык, родную литературу.

ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Те, кто не поступают в вузы, будут сдавать выпускные экзамены с 24 по 28 мая.