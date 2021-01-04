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Стали известны подробности смертельного ДТП в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Туве

Восемь человек погибли в аварии в Туве в воскресенье. По факту смертельного лобового ДТП возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник полиция республики.

По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Corolla, который ехал в сторону Кызыла, не справился управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Toyota Corolla Fielder под управлением 40-летнего жителя Ак-Довурака.

На месте погибли оба водителя, два пассажира Toyota Corolla и три пассажира автомобиля Toyota Corolla Fielder. 16-летний пассажир Corolla умер в больнице. Остальные трое пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Республиканской больницы на вертолете.

На момент аварии в салоне Toyota Corolla находилось пять человек, во второй машине также было больше человек, чем положено. Все, кроме двоих человек, не были пристегнуты. «Факт наличия или отсутствия в крови водителей алкоголя будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.
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