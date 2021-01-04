Злостных нарушителей ПДД объединят в базу

МВД России в ближайшее время запустит онлайн-базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения, сообщило ведомство.

«Планируется, что она начнет свою работу в начале года», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Витрина данных ГИБДД, или открытая цифровая платформа, разрабатывается на площадке ведомства совместно с Минкомсвязью. Она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

Узнавать данные о наличии у водителей прав в режиме онлайн через базу данных ГИБДД смогут также агрегаторы такси и каршеринговые компании. Проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок носит, прежде всего, профилактический характер.

До запуска открытой цифровой платформы возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения есть в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции.