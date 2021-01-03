Эротический триллер «Преступить черту» вышел эксклюзивно в Wink

Фильм 2020 года «Преступить черту» с Марио Касасом в главной роли эксклюзивно вышел в онлайн-кинотеатре Wink. Фильм доступен для просмотра и скачивания в стандартном и высоком качестве.

Эротический триллер начинается с того, как к главному герою Дани в баре подходит красивая девушка и просит оплатить ее бургер. Дани решил, что ничего страшного не случится, если он поможет бедняжке. Потом он проводит ее домой, зайдет в гости... А страшное начнется уже на следующий день.

Режиссером испанского триллера стал Давид Виктори, известный по картине «Пакт». А главная роль досталась любимцу Испании Марио Касасу, получившему мировую известность благодаря работе в ромкоме «Три метра над уровнем неба». А также последующим более серьезным ролям — в триллере «Невидимый гость» и драме «Пальмы в снегу».

Фильм «Переступить черту» официально пока есть только в видеосервисе Wink, стоимость просмотра и скачивания для новых пользователей разная в зависимости от выбранного качества.

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