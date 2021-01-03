Восемь человек погибли в ДТП в Туве

Смертельное ДТП произошло на трассе «Енисей» в Туве в воскресенье, погибли восемь человек.

«На 953 километре дороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух легковых транспортных средств. На месте ДТП умерли семь человек, еще один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение. В момент ДТП в обоих транспортных средствах находилось по пять человек, предварительно, оба водителя погибли. Еще два человека пострадали», – сообщил ТАСС представитель полиции.

По предварительным данным, водитель одной из машин вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Обстоятельства аварии устанавливаются.