Определена самая благородная профессия

Профессия медика признана самой благородной в 2020 году, такой результат показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

Профессию медика назвали самой благородной более четверти опрошенных россиян (29%). Ровно 10% проголосовали за профессию учителя. К этому показателю приблизился и ответ «В каждой профессии есть место благородству».

По 4% набрали спасатель и курьер. Период строгой самоизоляции заставил многих обратить внимание на работу сотрудников служб доставки. За строителя проголосовали 3%.

Двумя процентами голосов были отмечены профессии военнослужащего, пожарного, дворника. 23% опрошенных выделили совокупность благородных и нравственных профессий. К таким они отнесли ветеринара, продавца, шофера, шахтера, сантехника, юриста, летчика, программиста, повара, инженера, космонавта и библиотекаря. 6% утверждают, что в настоящее время не существует благородных профессий.