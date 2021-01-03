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Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рефинансировать ипотечный кредит будет выгодно только в случае, если новая ставка будет ниже хотя бы на 1%, сообщил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

«О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года, в противном случае — затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки», — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, рефинансирование — хороший вариант также в случаях, когда хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, когда нужно сменить валюту кредита или, когда увеличились расходы семьи, и хочется снизить ежемесячный платеж, избегая реструктуризации.

Красильников напомнил, что при рефинасировании придется потратиться и на оценку недвижимости, а также страхование. Также нужно внимательно изучить условия страхового договора, так как иногда его можно переоформить на другой кредит, а иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый.

Рефинансирование традиционно имеет высокий уровень одобрения, но банк может и отказать. Причинами могут быть недостаточный доход клиента, несоответствие объекта недвижимости требованиям банка и наличие просроченной задолженности.

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