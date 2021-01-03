Данные об избиении детей в интернате проверят в Новосибирске

СУ СКР по Новосибирской области сообщило о начале доследственной проверки после появившейся информации о том, что в Ояшинском интернате для детей-инвалидов над воспитанниками издевались.

Как сообщила журналистам в воскресенье старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова, данные о том, что над 17-летним подростком издевались в интернате для умственно отсталых детей, появились в соцсетях.

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«Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год», – уточнила Кулешова.

В ходе доследственной проверки силовикам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.