Данные об избиении детей в интернате проверят в Новосибирске

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СУ СКР по Новосибирской области сообщило о начале доследственной проверки после появившейся информации о том, что в Ояшинском интернате для детей-инвалидов над воспитанниками издевались.
Как сообщила журналистам в воскресенье старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова, данные о том, что над 17-летним подростком издевались в интернате для умственно отсталых детей, появились в соцсетях.
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«Из сообщения следует, что в данном учреждении над ребенком издевались, привязывали к кровати, избивали. Ребенок находился в данном учреждении год», – уточнила Кулешова.
В ходе доследственной проверки силовикам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.