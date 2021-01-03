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ГИБДД пригрозила водителям с рамками-обманками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Необычные рамки госномеров появились на дорогах России — они могут скрывать данные от камер наблюдения. Такой способ избежать штрафа приведет к лишению прав, сообщили инспекторы ГИБДД.

Электрические рамки позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры, пишет Autonews. Такие шпионские устройства все чаще замечают на российских дорогах.

За установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП (управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение). За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.

«Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами», — предупредил один из инспекторов.

По словам юриста Катерины Соловьевой, установившего на авто такие рамки ждут негативные последствия даже в том случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано и номера читались как положено. При возникновении сомнений дорожные полицейские имеют право начать проверку и направить автомобиль с этими рамками на экспертизу.

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