Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп

Согласно китайскому гороскопу, Бык дружелюбен не ко всем символичным животным календаря. Одних он поддерживает, других остерегается, а перед третьими встает в боевую стойку. Для кого наступивший 2021 год будет удачным в делах и любви, а кого ждут препятствия и риски потерь?

В китайской философии Крыса считается другом Быка. Именно поэтому тех, кто рожден в год Крысы, ждет очень удачный день. Если вы мечтали о переменах во всех сферах жизни, самое время начать все с чистого листа.

Деловая сфера поставит перед Крысами серьезные задачи, но, проявив ответственность, вы обязательно со всем справитесь. В личной жизни главным будет внутренняя гармония — думайте о себе, своих чувствах и желаниях. Когда вы подружитесь с собой, рядом обязательно будет человек, который даст почувствовать себя еще прекраснее.

Для рожденных в год Быка 2021 год будет самым удачным. Все получится, не сомневайтесь, хозяин года всегда на вашей стороне! Исполняйте мечты, ничего не бойтесь.

Наиболее благополучной сферой в этом году будут карьера и финансы, есть все шансы увеличить доход. Сейчас важно не лениться, наступает ваш звездный час. Личная жизнь также порадует, уже в первой половине года ждите приятных сюрпризов.

Тигров 2021 год сделает сильнее. Он будет лучше, чем 2020, но судьба бросит вам новые вызовы, которые вы примете достойно. Чтобы год был удачным, очень важно избегать конфликтов как в личной жизни, так и в деловой сфере.

В денежных делах держитесь подальше от рискованных предприятий. Секрет успеха Тигров в новом году будет заключаться в стабильности и ответственности.

Кролики (Коты), вы пока даже не представляете, какие сюрпризы приготовил 2021 год. Все перемены будут только к лучшему, но, возможно, на первый взгляд они вас шокируют. Несмотря на внешние необычные обстоятельства, в новом году важно сконцентрироваться на себе, своем здоровье и внешности.

Для Драконов 2021 год будет ярким и насыщенным. У вас есть шансы добиться успеха, но для этого придется очень постараться. Наступает то время, когда риск будет оправдан, а авантюры могут увенчаться успехом.

Не жалейте себя, выкладывайтесь по полной, особенно в деловой сфере. В личной жизни секрет успеха в делах будет заключаться в честности и искренности.

Рожденных в год Змеи восточный гороскоп призывает к осторожности в новом году. Бык не обещает вам проблем, если вы сами себе их не создадите. Принимая каждое решение, семь раз отмерьте. Уделите максимум внимания работе, а также взаимоотношениям с собой.

Родившимся под знаком Лошади в 2021 году придется ударно потрудиться. На первый план выходит деловая сфера. Вероятны новые амбициозные проекты, особенно если ваша работа связана с творчеством. Также больше, чем обычно, для вас в новом году будет значить дружба. Велика вероятность, что вы обретете нового единомышленника.

Рожденным в год Овцы (Козы) 2021 год принесет ценный опыт. Ваш секрет успеха – не вступать ни с кем в конфликты. Перемены вероятны во всех сферах жизни, и именно они дадут вам понять, что главное, а что второстепенно, верно расставить приоритеты и двигаться дальше.

Обезьянам Бык подарит очень насыщенный год. Приготовьтесь ко взлетам и падениям, головокружительным переменам, оставайтесь собой и верьте в себя в любой ситуации. Важно уделить максимум внимания финансовой сфере, у вас получится улучшить свой уровень жизни. В общении с самыми близкими чаще старайтесь смотреть на ситуацию их глазами.

Тем, кто родился в год Петуха, 2021 год обещает настоящее счастье. Сбудется то, о чем вы мечтали. Но под лежачий камень вода не течет. Нужно идти успеху навстречу. Не факт, что дорога будет простой, но хэппи-энд не за горами, верьте в это. Наиболее удачен год для тех, чье сердце пока свободно – личная жизнь в новом году очень порадует.

Собакам 2021 год обещает некую внутреннюю трансформацию, переоценку ценностей. Прислушивайтесь к себе, своей интуиции, она подскажет верный путь. Также максимум внимания в новом году стоит уделять здоровью и финансам.

Рожденным в год Свиньи (Кабана) год Быка подарит заряд энергии и бодрости. Вы будете активны и полны сил, способны буквально свернуть горы. Важно не распыляться по мелочам эмоционально, сохранять спокойствие в любой ситуации. Удача ждет в деловой сфере, но на волне успеха важно не забывать о самых близких, которые ждут вас дома.