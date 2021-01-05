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Зодиак любви: кто выйдет замуж в 2021 году?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
В начале нового года хочется верить только в то, что он будет лучше предыдущего. Многие в 2021 году мечтают встретить любовь. О том, прекрасные представительницы каких знаков Зодиака выйдут замуж в 2021 году, рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.

Телец

Рожденные под знаком Тельца добьются больших успехов во всех начинаниях в 2021 году. В этом году они будут действительно довольны своей жизнью. Те, кто еще не нашел свою вторую половинку, имеют возможность это сделать, начиная с апреля. И до осени достаточно времени, чтобы пожениться. Из-за этого брак состоится раньше, чем кто-либо мог подумать. 

Близнецы

Звезды говорят о страстном годе, полном благоприятных встреч для женщин-Близнецов. Ценности традиционной семьи будут иметь все большее значение, по этой причине меняется привычная концепция Близнецов при выборе партнера. Вы готовы к стабильности и совместному росту. Есть шанс, что вы расширите свою семью или доведете отношения до загса. 

Скорпион

Скорпионы, которые нашли себе пару, но еще не вышли замуж, имеют хороший шанс сделать этот важный шаг либо в июне, либо в осенние месяцы. Свою свадьбу они устроят на скорую руку. Впрочем, во многом это соответствует прихотям Скорпионов. А девушки-Скорпионы, начинающие год в свободном статусе, не останутся таковыми надолго. Планеты готовят сюрприз, и представители знака встретят свою вторую половинку именно тогда, когда меньше всего этого ожидают.

Водолей

Водолеи – ценители свободы, которым чаще других приходится бороться со своей излишней тягой к приключениям. 2021 год станет для представителей знака периодом трансформации, когда ценности эволюционируют и перетекают в иное русло. Водолеи начинают ценить гармоничные отношения и стабильность, начинают искать эти качества в окружающих, ставят семейные ценности и уют на передний план. Лето предстоящего года – лучший период для узаконивания отношений, причем срок партнерства для Водолеев будет играть второстепенную роль.

Рыбы

Рожденные под этим знаком женщины, у которых есть стабильные отношения, сохранят гармоничную атмосферу в своем партнерстве в течение всего 2021 года, будет много нежности, заботы и приятных сюрпризов. Для не состоящих в браке более долгосрочные отношения могут завершиться свадьбой ближе к концу следующего года.

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