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Илон Маск не выполнил план по продаже Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivan Radic / CC BY 2.0

Компания Tesla за 2020 год поставила покупателям почти полмиллиона электромобилей, но немного не дотянула до поставленной цели Илоном Маском цели в 500 тысяч поставок.

Tesla произвела в минувшем 509 737 электрокаров, а продала 499 550, сообщается на сайте компании. Таким образом ей не удалось выполнить намеченную на минувший год цель снабдить своей продукцией полмиллиона клиентов.

Наибольшей популярностью пользовались бюджетные версии электромобилей Tesla — Model 3 и Model Y, которыми обзавелись свыше 442,5 тысячи покупателей. Более дорогие Model S и Model X купили больше 57 тысяч человек.

В конце октября компания опубликовала финансовую отчетность, согласно которой доходы Tesla в третьем квартале 2020 года выросли и превысили ожидания экспертов. Выручка Tesla за отчетный период составила 8,77 миллиарда долларов, чистая прибыль — 331 миллион долларов.

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