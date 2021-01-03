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Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nord-stream2.com

Прекращение строительства газопровода «Северный поток-2» грозит Германии серьезным кризисом из-за дефицита электроэнергии, это будет «самоубийство», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Отказ от "Северного потока-2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток- 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим?» — заявил Гердт телеканалу «360».

Как объяснил парламентарий, в течение 2021 года ФРГ должна вывести из эксплуатации три атомных электростанции на фоне так называемой «зеленой истерии». После закрытия АЭС энергия в стране станет дороже, если Германия не обеспечит надежные поставки природного газа из России. В результате энергетический дефицит может привести к экономическому коллапсу в ФРГ.

Российский газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают на европейский рынок свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского проекта.

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