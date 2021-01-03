Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «Болезни X» — такой же быстро распространяющейся, как COVID-19.

«Нулевым» пациентом «Болезни Х» может быть женщина из городка в Демократической Республике Конго, которая находится в больнице с признаками геморрагической лихорадки, но ни вирус Эбола, ни другие известные заболевания у нее не выявлены, рассказал Муембе-Тамфум в интервью CNN.

Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована, ей разрешают общаться с родственниками только через пластиковое окно. Личность пациентки держат в секрете, чтобы не подвергать ее и ее близких опасности со стороны местных жителей, которые бояться заразиться вирусом Эбола.

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразными, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%-90% смертности от вируса Эбола. При этом «Болезнь Х» остается только гипотетической. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения всерьез опасаются новой эпидемии.

Профессор Муембе-Тамфум объяснил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, и подчеркнул, что многие смертельные заболевания таятся в тропических лесах Африки. Он добавил, что новые патогены, которые передаются от животных к человеку, такие, как коронавирус, обязательно появятся.