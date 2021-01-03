Необычных «финских петухов» сфотографировали в Шушенском бору

Яркие птицы щуры, которых называют финскими петухами, прилетели в «Шушенский бор» в Новый год в поисках яблок, сообщила пресс-служба нацпарка.

Щуров во время сезонной кочевки сфотографировали в Перовском лесничестве нацпарка. Это птицы размером со скворца из семейства вьюрковых. Щуры обитают в лесах таёжной зоны, питаясь семенами хвойных деревьев.

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«Поэтому встречи с этими пернатыми довольно редки в равнинной части Шушенского бора, представленной лесостепной зоной, и носят единичный характер. В Горном лесничестве же щуры – обычные обитатели высокогорной тайги, населяющие темнохвойные и лиственничные насаждения», – говорится в сообщении.

Щуров называют «финскими петухами» за ярки окрас. Эти птицы сейчас кочуют по территории Перовского лесничества и окрестностям поселка Шушенского в поисках плодов яблони. Птицы «обрабатывают» дерево, пока не съедят большую часть яблок.