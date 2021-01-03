Четверо погибли при пожаре на пилораме под Томском

Пожар произошел на пилораме в Томской области, в результате погибли четверо рабочих, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пожар произошел поздним вечером в субботу в селе Подгорном Чаинского района. Огонь полностью охватил строение из бруса с дощатой верандой.

В результате возгорания в здании обрушилась крыша. Площадь пожара составила 62 квадратных метра. Внутри строения нашли мертвыми четверых мужчин, трое из которых были приезжими. Причина пожара устанавливается.