НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Четверо погибли при пожаре на пилораме под Томском

Источник:
Sibnet.ru
242 0
Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел на пилораме в Томской области, в результате погибли четверо рабочих, сообщило в воскресенье ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пожар произошел поздним вечером в субботу в селе Подгорном Чаинского района. Огонь полностью охватил строение из бруса с дощатой верандой.

В результате возгорания в здании обрушилась крыша. Площадь пожара составила 62 квадратных метра. Внутри строения нашли мертвыми четверых мужчин, трое из которых были приезжими. Причина пожара устанавливается.

Еще по теме
Потерявшийся в Новосибирске в Новый год подросток погиб
Трое погибли в огне в Красноярском крае
Школьница в Новосибирске разбилась насмерть, катаясь с горки
Омскую десятиэтажку обстреляли салютом в новогоднюю ночь
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Запущен электронный сервис для привившихся от коронавируса
•
РПЦ призвала пожилых не ходить в храмы на Рождество
•
Почти 600 россиян за день выиграли по миллиону в лотерею
Подробности
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Потерявшийся в Новосибирске в Новый год подросток погиб
Сибирь 03.01.2021 12:58
Трое погибли в огне в Красноярском крае
Сибирь 03.01.2021 12:11
Необычных «финских петухов» сфотографировали в Шушенском бору
Сибирь 03.01.2021 11:58
Сибирские ученые уточнят карту Венеры для Роскосмоса и NASA
Сибирь 03.01.2021 11:58
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20262
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
6461
Ванга предсказала новые катаклизмы на 2021 год
3773
NASA показало «ужасающую» посадку на Марс
3752
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Запущен электронный сервис для привившихся от коронавируса
•
РПЦ призвала пожилых не ходить в храмы на Рождество
•
Почти 600 россиян за день выиграли по миллиону в лотерею
Как это работает
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин вернул россиянам вытрезвители
14
Голикова заявила о возможности выбирать вакцину
13
Россия установила антирекорд по числу космических пусков
13
ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком
12
Варламов раскритиковал инновационный переход в Красноярске
12