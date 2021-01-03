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Сборная России вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Германии и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29). У немцев отличился Флориан Элиас (44).

«Был план доминировать, активно играть в зоне атаки. Не всегда просто играть против плотной обороны, против закрытой защиты. Ребята молодцы, выстояли», — прокомментировал игру главный тренер команды Игорь Ларионов.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

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