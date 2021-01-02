«Дождь» из мертвых птиц перепугал жителей Италии

На опубликованных кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле. «Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц», — приводит RomaToday слова одного из авторов видео.
Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. «Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа», — сказал глава организации Лоредану Диглио.
По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.
tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7— Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021