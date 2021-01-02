Запущен электронный сервис для привившихся от коронавируса

Россияне, сделавшие прививку против нового коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Министр отметил, что сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в регистр вакцинированных, и электронный прививочный сертификат на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первых