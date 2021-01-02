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Эксперт рассказал о новых функциях в смартфонах будущего

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Производители смартфонов сосредоточатся на повышении быстродействия процессоров, увеличении длительности работы аккумуляторов, улучшении экранов, считает директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«Скорее всего, в 2021 году превалировать будет внедрение беспроводной зарядки у всех крупнейших игроков рынка – компании уже потихоньку отказываются от кабелей и стараются подзаряжать различными станциями и другими вариантами», — сказал «Прайм» Кусков.

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Также у многих производителей в приоритете будет создание безрамочных мобильных телефонов, которые позволят увеличить экран, его полноцветность и полноту представления информации.

Что касается приложений и функций, то смартфон становится не только фотокамерой, платежным устройством, выходом в интернет голосовым набором, но и отчасти источником сбора медицинской информации, заключил эксперт.

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