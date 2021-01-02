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Врач назвал закуску, препятствующую опьянению

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Андрей Кучеренко

Грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана — сорбента — позволят снизить негативные последствия от употребления алкоголя, сказала врач-диетолог Марина Макиша.

Врач напомнила, что любые сорбенты помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя. «Хитозан — это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», — приводит РИА Новости слова врача.

При этом дневная норма грибов для человека, как напомнила Макиша, составляет 100-150 граммов.

Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как прийти в себя после большого количества выпитого алкоголя. Так, по его словам, нужно позаботиться о водном балансе. Также стоит принять контрастный душ. На завтрак можно сделать омлет, а от кофе и молока стоит отказаться.

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от похода в баню при похмелье. Лучше всего поможет пережить его картофель, суп, холодец, а также жирная пища.

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