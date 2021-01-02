Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 году

Телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году все еще останется актуальной и мир приблизится к началу Третьей мировой войны.

Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет.

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Но больше всего Вассерман опасается Третьей мировой войны. Его пугает приход к власти демократа Джозефа Байдена. «Едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья», — считает он.

«Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», — сказал Вассерман.