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Семьи Алтая получили горячую воду через год после обещания Медведева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители алтайского Санниково получили в квартиры горячую воду больше чем через год после обещания помощи от экс премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Дмитрий Медведев, на тот момент занимавший пост премьер-министра России, в Санниково Алтайского края проводил совещание по развитию сельских территорий. К нему пробилась местная жительница Татьяна Кадукина, она встала на колени и умоляла Медведева помочь решить проблему с горячим водоснабжением в трех многоэтажных домах, где уже три года нет горячей воды.

Как сообщается на сайте правительства края, проведены работы по восстановлению горячего водоснабжения в селе Санниково Первомайского района. Районная администрация соответствующие судебные решения не исполняла, из бюджета региона на это выделили более 16 миллионов рублей.

«Выполнены проектные работы и мероприятия по восстановлению системы горячего водоснабжения села. В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения… Были проведены пусконаладочные работы и опрессовка оборудования, произведен запуск горячего водоснабжения», сказано в сообщении.

В последние дни 2020 года подключиться к горячей воде смогли жители трех проблемных домов. Уточняется, что в 2021 году работы продолжат. За счет краевого бюджета запланирована замена сети теплоснабжения от действующей котельной до указанных многоквартирных домов.

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