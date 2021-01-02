Диетолог подсказала простой способ избежать похмелья

Британский диетолог Аманда Калленберг назвала простой способ победить похмелье — обильное питье и правильное питание позволят избежать тяжелых последствий отравления алкоголем.

Алкоголь, обладая мочегонным эффектом, избавляет тело человека от жидкости. И именно из-за обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины.

«Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья. <…> Старайтесь выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном», — приводит РИА Новости слова Калленберг.

Она также отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Перед употреблением спиртного оно позволит замедлить всасывание алкоголя, а правильный завтрак, например смузи, насыщенный витаминами, минералами и антиоксидантами, с добавлением бананов, шпината и меда, поможет вывести токсины из организма.