Врачи из Красноярска обручились в «красной зоне» на Новый год

Хирург Красноярской клинической больницы сделал предложение руки и сердца своей коллеге. Произошло это в Новый год в «красной зоне» возле праздничной елки, которую нарядили медики.

Коллеги сняли на видео момент обручения. На кадрах видно, что весь коллектив медиков в СИЗах. К анестезиологу ординатору Екатерине Внуковой подходит молодой человек, встает на колени и дарит ей кольцо со словами: «Ты выйдешь за меня?». Девушка приняла предложение.