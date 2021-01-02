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Врачи из Красноярска обручились в «красной зоне» на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Хирург Красноярской клинической больницы сделал предложение руки и сердца своей коллеге. Произошло это в Новый год в «красной зоне» возле праздничной елки, которую нарядили медики.

Коллеги сняли на видео момент обручения. На кадрах видно, что весь коллектив медиков в СИЗах. К анестезиологу ординатору Екатерине Внуковой подходит молодой человек, встает на колени и дарит ей кольцо со словами: «Ты выйдешь за меня?». Девушка приняла предложение.

«Мы познакомились в госпитале в конце апреля, сначала просто общались. Узнавая друг друга ближе, поняли искали друг друга всю жизнь. И стали парои. Когда решил делать предложение, не сомневался ни на миг. Но переживал страшно», признался жених, врач-хирург Игорь Анохин.

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Красноярск #Здоровье #О людях
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