Врачи из Красноярска обручились в «красной зоне» на Новый год

Хирург Красноярской клинической больницы сделал предложение руки и сердца своей коллеге. Произошло это в Новый год в «красной зоне» возле праздничной елки, которую нарядили медики.
Коллеги сняли на видео момент обручения. На кадрах видно, что весь коллектив медиков в СИЗах. К анестезиологу ординатору Екатерине Внуковой подходит молодой человек, встает на колени и дарит ей кольцо со словами: «Ты выйдешь за меня?». Девушка приняла предложение.
«Мы познакомились в госпитале в конце апреля, сначала просто общались. Узнавая друг друга ближе, поняли — искали друг друга всю жизнь. И стали парои. Когда решил делать предложение, не сомневался ни на миг. Но переживал страшно», — признался жених, врач-хирург Игорь Анохин.