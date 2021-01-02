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Второй этап вакцинации от COVID начался в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции начался в Томске в субботу. Прививку получат медики, которых уже прививали от COVID, сообщил областной департамент здравоохранения.

О начала массовой вакцинации в конце 2019 года объявил президент России Владимир Путин. Первыми прививки получат специалисты, входящие в группу риска. В основном это врачи. Вакцинация проходит в несколько этапов.

В январе прививки ставят сотрудники медорганизаций, которые поставили первую вакцину «Спутник V» в начале декабря. Завершающий этап вакцинации проходят медицинские сотрудники медсанчасти №2, поликлиники №8, поликлиники ТНЦ СО РАН и межвузовской поликлиники.

«Между введением первого и второго компонента вакцины промежуток должен составлять 21 день. Отличие компонентов состоит во входящих в их состав активных веществах. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа», – отметила начальник отдела медицинской профилактики Римма Волошина.

На сегодняшний день в Томской области прививку от коронавируса поставили 1 262 человека, в числе которых медицинские работники, воспитатели и педагоги, сотрудники университетов, а также предприятия «СИБУР», жители Александровского района и Стрежевого.

Тема: Распространение коронавируса
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