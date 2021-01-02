Пользователи WhatsApp установили рекорд по числу вызовов за день

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун Нового года сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день, сообщает компании Facebook, владеющая мессенджером.

«В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года», — говорится в сообщении.

В компании также добавили, что в канун Нового года с помощью Facebook и Instagram было проведено более 55 миллионов живых трансляций.