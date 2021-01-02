Россиян станут уведомлять о размере пенсий

Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», — рассказали «Российской газете» в ведомстве.

Там пояснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его мнению, уведомления помогут россиянам понять финансовые перспективы после выхода на пенсию. В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Кроме того, там укажут параметры, требующиеся для расчета выплат, и информацию о пенсионных накоплениях.