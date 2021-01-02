Школьница в Новосибирске разбилась насмерть, катаясь с горки

Девятилетняя девочка погибла, катаясь с горки в Первомайском районе Новосибирска. Региональный Следственный комитет начал проверку.

По предварительным данным, девятилетняя девочка каталась на буксируемом баллоне с горки в Первомайском районе. Склон, где школьница решила прокатиться, не предназначен для этого.

Очевидцы сообщают, что ребенок на большой скорости врезался в металлическое ограждение и погиб.

Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила Sibnet.ru старший помощник руководителя областного следственного управления СК РоссииАнастасия Кулешова.