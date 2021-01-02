Мужчина в Чите запер пасынка ночью в холодном гараже

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Забайкалья. Мужчина запер четырехлетнего ребенка ночью в холодном гараже за провинность, сообщило ведомство.

По данным следствия, в ночь на понедельник, 28 декабря, мужчина находился дома со своим пасынком. Из-за небольшой провинности ребенка, отчим избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Несколько часов малыш, одетый только в легкое трико и футболку, босой, провел взаперти.

О содеянном стало известно матери ребенка. Она вызвала полицию. Малыша увезли в больницу с обморожениями рук, ног и травмами. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, ему предъявили обвинение и допросили.

Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.