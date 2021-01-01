Дешевая водка подорожала с Нового года

Минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра с 1 января 2021 года в России повышается с 230 рублей до 243 рублей. Соответствующий приказ Минфин РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, минимальная цена на коньяк увеличится до 446 рублей за 0,5 литра с текущих 433 рублей, на игристое вино — до 169 рублей со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

Согласно действующим правилам, власти устанавливают минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%. Предполагается, что минимальные розничные цены помогают бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.

Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года, их расчет проводится Минфином. Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и шампанское повышались 1 января 2019 года.