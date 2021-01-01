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Определились обладатели миллиардов «Русского лото»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Лотерея «Русское лото» разыграла призовой фонд в 2 миллиарда рублей в рамках новогоднего шоу. Розыгрыш тиража 1369 показали в прямом эфире шоу на телеканале НТВ. Всего в новогоднем тираже разыграно 2 325 358 701 рубль, выиграли 11 752 012 билетов.

Джекпот в миллиард рублей в этом году разыграли по правилу «1000 призов по миллиону», этот вариант победил в интерактивном голосовании игроков, итоги которого объявили в эфире программы.

После завершения третьего тура в России появился сразу 581 миллионер — рекордное число за всю историю российских государственных лотерей. Остальные 419 призов по миллиону разделили несколько участников. Каждый из них выиграл по 706 577 рублей. Больше всех повезло жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана, там появилось больше всего миллионеров.

Проверить свой билет участники новогоднего тиража «Русского лото» могут на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей». Кроме этого, проверить номер своего билета при необходимости можно напрямую у специалистов «Столото». Для этого достаточно позвонить или связаться с работником через форму обратной связи на сайте.

Чтобы получить выигрыш, нужно подать заявку, правила выплат зависит от суммы. Например, за мелкими выигрышами можно обратиться в точку продаж или получить деньги на кошелек в интернете. Крупные выигрыши выдают победителям только после личного посещения лотерейного центра «Столото».

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