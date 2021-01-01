Электронные трудовые книжки выдали россиянам

Электронные трудовые книжки будут оформляться с 1 января 2021 года всем работникам, трудоустраивающимся впервые. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию документа сделали добровольным.

Определиться с формой трудовой книжки нужно было до 31 декабря 2020 года. До этого времени каждый официально трудоустроенный работник должен был подать в отдел кадров своей организации заявление, в котором указать, какую книжку он выбирает. Если заявление нет, у него останется бумажный документ.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя, сведения представляют собой запись в специальном реестре. Данные будут надежно защищены и зарезервированы, потерять или испортить электронную книжку практически невозможно.

Гражданин может в любой момент просмотреть сведения электронной трудовой через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости человек получит бумажную выписку из трудовой книжки в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ).

Выбравшие электронную трудовую книжку россияне получат бумажную трудовую на руки, в ней сделают запись о сделанном выборе. Передумать и вернуть бумажный вариант работник не сможет. При этом бумажная трудовая не потеряет силу юридического документа, ее нужно хранить дома.

Некоторые работники имеют право подать заявление работодателю и после 31 декабря 2020 года. Согласно информации на сайте Пенсионного фонда России, в эту категорию вошли граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года были временно нетрудоспособны или находились в отпуске.