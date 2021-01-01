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Объявлены правила розыгрыша новогодних миллиардов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Итоги голосования за распределение главное приза в новогоднем тираже «Русского лото» объявили в прямом эфире шоу на телеканале НТВ. Выиграл вариант 1000 призов по миллиону.

К анализу народного голосования привлекли международную компанию Group-IB, которая подтвердила прозрачность его проведения. По оценке специалистов, в ходе проверки не удалось обнаружить значимых нарушений, которые могли бы повлиять на результат.

Таким образом, джекпот распределят между множеством победителей — миллионеров в праздничном тираже будет сразу тысяча человек. Запись передачи появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей».

В этом году судьбу джекпота впервые решали сами игроки, для этого на сайте «Столото» запустили голосование. Вариантов распределения приза была несколько: один приз в размере 1 миллиарда; десять призов по 100 миллионов; пять призов по 100 миллионов 50 призов по 10 миллионов; тысяча призов по миллиону рублей.

Итоговые результаты 1369 тиража опубликуют сразу после завершения новогодней программы. Уточнить номера выигрышных билетов также можно напрямую у специалистов «Столото» — например, связавшись через форму обратной связи на сайте.

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Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.