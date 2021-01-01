Итоги шоу «Голос» возмутили зрителей

Итоги девятого сезона музыкального конкурса «Голос» на Первом канале возмутили зрителей, которые оставили множество гневных комментариев под видеозаписью выступления победительницы программы Яны Габбасовой на YouTube.

Некоторые комментаторы посчитали победу артистки купленной и назвали девушку «безголосой», а сам проект «продажным». Другие пользователи отметили, что в этом году на шоу вообще не было исполнителей с сильными голосами.

Ряд поклонников конкурса назвали другого финалиста Олега Аккуратова талантливее конкурентов — по их мнению, молодой певец заслуживал итоговой победы больше Габбасовой. Впрочем, некоторые комментаторы напомнили, что Яна — певица, которая в 18 лет может исполнить любые песни.

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Певица из команды Полины Гагариной набрала 51,1% голосов телезрителей. В финале также принимали участие Олег Аккуратов, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова и Василий Пасечник из команды Басты.