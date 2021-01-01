Аномальные морозы придут в Республику Алтай

Синоптики Республики Алтай предупредили жителей и гостей региона об аномальных морозах, которые придут сюда уже 3 января.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 3 по 5 января на территории республики ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха минус 30 и 35 градусов, по юго-востоку – до минус 40 градусов.

МЧС региона отмечает, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных нарушением в работе ЖКХ и транспорта, ростом количества пожаров в жилом секторе из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электронагревательных приборов кустарного изготовления.

Руководителей муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, объектов жизнеобеспечения проинформировали об ухудшении погодных условий. Им рекомендовали предпринять соответствующие профилактические меры.

Рекомендуется ограничить время пребывания на открытом воздухе, особенно детей.