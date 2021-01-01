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АЭС России установили рекорд выработки электроэнергии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Росатом»

АЭС России выработали в 2020 году 215,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что стало рекордным значением за всю российскую историю, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Прошлый максимум был установлен в 1988 году, когда все станции выработали 215,669 миллиарда киловатт-часов. При этом в СССР учитывались АЭС Украины, Литвы и Армении, отмечается в сообщении.

«Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году», — подчеркнул гендиректор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

АЭС России превысили показатель 2019 года на 7 миллиардов киловатт-часов. Сейчас в России работает 37 энергоблоков, в 1988 году СССР имел 47 работающих блоков. АЭС обеспечили 19% всей выработки электроэнергии в минувшем году.

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buba kostorov

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theHell

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лачинов

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лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.